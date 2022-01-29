İstanbul'a elektrikli otobüsler geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı toplu taşıma hizmeti veren, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 2022 bütçesine koyduğu 100 elektrikli araç alımı için ilk adımı attı. 300 kilometre menzilli elektrikli otobüsün test süreci başlatıldı. Alımla birlikte İETT tarihinde ilk kez yüzde yüz elektrikli otobüsler filoya kazandırılacak.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, 300 kilometre menzilli 100 elektrikli otobüs alımı için test süreci başlatıldı. Macaristan’dan tırla getirilen İkarus marka yüzde 100 elektrikli aracın ilk testleri, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla dün gerçekleştirildi.
İETT heyeti ve firma temsilcileri elektrikli otobüse binerek önce Yedikule’ye, ardından Millet Caddesi üzerinden Saraçhane’deki İBB yerleşkesine gitti. Araç hakkında firma yetkilileri ayrıntılı bilgilendirme yaptı. 300 kilometre menzilli aracın Romanya, Almanya, Avusturya gibi ülkeler tarafından halen kullanıldığı belirtildi.
YOLCU AĞIRLIĞIYLA DA TEST EDİLECEK
İkarus marka elektrikli araç bir hafta boyunca üzerine konulan ağırlıklarla birlikte test edilecek. Aracın menzili ve diğer aksamı hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapılacak. İETT, başka markalara ait elektrikli araçları da test ettikten sonra, elektrikli araç alımı için teknik şartname oluşturacak. Ardından araç alımı için ihale süreci başlatılacak.
FİLOYA ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GELECEK
İETT’nin 2022 yılı bütçesi ile performans ve yatırım programları 12 Kasım 2021’de İBB Meclisi tarafından onaylandı. 7,7 milyar liralık bütçede daha konforlu ve çevre dostu bir ulaşım imkânı sağlayacak elektrik araç alımı da yer alıyordu.
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