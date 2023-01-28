İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Ülke genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının barajlardaki doluluk seviyesi yüzde 30’un altına gerileyen İstanbul’a da gelmesi bekleniyor. Son tahminlere göre İstanbul’da kar yağışı Şubat başında gerçekleşebilir.
Yurt genelinde yaşanan kuraklık ve barajlardaki doluluk oranının ciddi biçimde düşmesinin ardından bu sabahtan itibaren Doğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye beyaza büründü.
Akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ise akıllardaki soru işaretiydi.
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışının İstanbul'da da etkisinin olacağını belirterek, "31 Ocak ile 1 Şubat arasında kar yağabilir. Ama kuvvetle muhtemel 5, 6, 7 Şubat gibi İstanbul'da kar yağışı bekliyoruz" dedi.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az kaldı. Yakında detayları konuşacağız. İstanbul'da kar yağarken gök gürültüleri bile duyulacak çünkü 5.500 metre yukarısında -40 dereceler olacak." ifadelerini kullandı.
Ökten, “Yarın akşam İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı” açıklaması da yaptı.
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