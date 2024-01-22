Yayınlanma: 22.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 22.01.2024 - 10:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) yaptığı açıklamada, İstanbul’da hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacağı duyurulmuştu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde bu hafta sonu Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

Sıcaklıkların Cumartesi öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenmesi (30-60km/s) ile birlikte 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da önümüzdeki 5 gün içinde herhangi bir kar uyarısı bulunmuyor. Ancak ülkenin yüksek kesimlerinde önümüzdeki günlerde kar yağışı olması bekleniyor.