Deprem mi oldu? 22 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 22 Ocak Pazartesi 2024 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman oldu? 22 Ocak Pazartesi 2024 Türkiye'deki depremler...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:15
Deprem mi oldu? 22 Ocak 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 22 Ocak'ta meydana gelen depremler...

22 OCAK SON DEPREMLER

08:38:54  -.-  2.0  -.-   ALATEPE-MILAS (MUGLA)                             

08:08:04  -.-  2.0  -.-   VAN GOLU                                          

07:53:26  -.-  3.9  4.0   KECIKAYASI-SARAY (VAN)                            

07:01:37  -.-  2.8  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

06:07:06  -.-  3.1  3.1   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

06:04:47  -.-  1.9  -.-   ASAGIKOCKIRAN-OZALP (VAN)                         

04:43:28  -.-  1.9  -.-   ICME-(ELAZIG)                                     

04:20:16  -.-  1.0  -.-   AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

04:11:22  -.-  1.7  -.-   KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)                         

04:09:16  -.-  1.5  -.-   HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                   

03:47:04 -.-  2.0  -.-   CUKUROREN-(BOLU)                                  

03:47:04  -.-  1.9  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        

03:17:35  -.-  1.4  -.-   BOZKIR-(CANKIRI)                                  

03:12:56  -.-  1.4  -.-   IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP)                      

03:00:27  -.-  2.3  -.-   BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                      

02:54:53  -.-  1.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

02:47:01 -.-  1.5  -.-   TATLI-SUNGURLU (CORUM)                            

02:32:49  -.-  1.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 

01:44:57  -.-  1.1  -.-   CAKALDERE-CEYHAN (ADANA)                          

01:41:21  -.-  2.3  -.-   DEREKISLA-SUNGURLU (CORUM)                        

01:37:39  -.-  2.3  -.-   YETIMLI-ALADAG (ADANA)                            

01:22:10  -.-  1.4  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

00:50:37  -.-  1.3  -.-   KURUDERE-DARENDE (MALATYA)                        

00:34:32  -.-  1.9  -.-   KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN)                       


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