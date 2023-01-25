İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından net tarih

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 09:52

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 09:52

Ocak ayının sonlarına gelinmesiyle birlikte 'kar yağışı' hakkında sorgulamalar başladı. Yurttaşlar tarafından "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtı merakla takip ediliyor.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, ''Beklenen yağmur ve kar yağışı gelecek mi?'' sorusuna yanıt verdi.

"Ardı ardına gelecek ve devamı olacak yağışlar gerçekleşecek. 27 Ocak-10 Şubat arasında sıklıkla yağış göreceğiz. Yoğun kar yağışı alacak kentlerimiz de olacak." ifadelerini kullanan Çalışkan, İstanbul'da 4 Şubat'ta kar yağabileceğini ifade etti.

UYARIDA BULUNDU

"Ege üzerinden giriş yapacak yağışın Çanakkale, Dikili, İzmir ve Manisa arasında çok şiddetli yağış olacak" diyen Çalışkan sel konusunda uyarıda bulundu.

Cuma günü Ege bölgesinde yağış olacağını da ifade eden Çalışkan İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günlerinin yağışlı geçeceğini açıkladı.

Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde de yoğun kar yağışı yaşanacağını duyuran Çalışkan, cuma gecesi ve cumartesi gününe uyarıda bulunurken "Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'ın yükseklerine yoğun kar yağacak" diye konuştu.