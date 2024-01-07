Meteoroloji uzmanı açıkladı! İstanbul için kar yağışı tahmini değişti
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kış mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı İstanbul'da kar ihtimalinin ortadan kalkmaya başladığını söyledi. 'Isı adası' etkisi nedeniyle sıcaklığın kar sınırına düşmeyeceğini söyleyen Şen, "9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil" ifadesini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre bugünden itibaren kış kendini iyice hissettirecek.
Önümüzdeki hafta ise Türkiye'nin Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girmesi bekleniirken İstanbul için kar yağışı tahmini ise değişti.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, "İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık 'ısı adası' etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor" dedi.
Prof. Dr. Şen'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:
"İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık 'ısı adası' etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul da dahil. İç kesimler kar."
En Çok Okunan Haberler
-
- Rakibi belli oldu, ilk paylaşımını yaptı
- Kolon kesen firariyle fotoğrafı ortaya çıktı!
- AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum!
- Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!
- 40 yıl boyunca aynı numaralar: 50 milyon TL'lik ikramiye
- 'Jandarmada namaz ayrıcalığı'
- Çiçeği burnunda aday Murat Kurum'un aile saadeti!
- Şengül Kurum kimdir, kaç yaşında, nereli?
- AKP'nin İstanbul adayı belli oldu!
- 2024'te fiyatlar düşecek mi? Uzmanı açıkladı