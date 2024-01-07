Meteoroloji açıkladı: Marmara ve Akdeniz için fırtına uyarısı
Marmara'nın güneyi ve Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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