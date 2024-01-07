Meteoroloji açıkladı: Marmara ve Akdeniz için fırtına uyarısı

Marmara'nın güneyi ve Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 07.01.2024 - 11:00
Meteoroloji açıkladı: Marmara ve Akdeniz için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın güneyinde rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde bölgenin batısında, öğle saatlerinden sonra ise doğusunda etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz'in batısında da öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın, gece etkisini kaybetmesi öngörülüyor.


meteoroloji Fırtına

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