Meteoroloji uzmanı İstanbul'da beklenen kar yağışı için tarih verdi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:52

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:55

Ocak ayının gelmesiyle birlikte İstanbul'da kar yağışı olup olmayacağı merak edilirken CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kritik değerlendirmede bulundu.

Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur; sonrasında ise kutup soğukları beklenirken Prof. Dr. Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor" ifadelerini kullandı.

Şen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'da kar yapacağını tahmin ediyorum. Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilirTahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem."

Yeni yılın ilk gününden itibaren beklenen yağışlı hava geliyor. Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyunca devam edecek.

Hava Forum sayfası ise İstanbul'a kutup soğuğu uyarısı yaptı. Paylaşımda "Yeni yıl, yeni başlangıç... Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, hoş geldin 2024..." dedi.