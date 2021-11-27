İstanbul'a kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için sarı kodlu uyarıda bulunarak, Pazartesi günü kuvvetli lodos beklendiğini duyurdu.

DHA
27 Kasım 2021 Cumartesi, 11:36
İstanbul'a kuvvetli lodos uyarısı
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler