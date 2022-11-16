İstanbul'a su sağlayan iki barajda kritik düşüş!
Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyesi, yağışların azlığı ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle azaldı.
İstanbul'a su sağlayan her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Kazandere Barajı'nın doluluk oranı şubat-mayıs aylarında yüzde 100 seviyelerindeyken, bugün itibarıyla 16,72'ye geriledi.
Papuçdere Barajı'nda ise en yüksek seviye şubat ayında 99,77 olarak ölçülürken, mart ayında düşüşe geçen barajdaki su seviyesi, yüzde 3,25 olarak kaydedildi.
"HİÇ BU KADAR AZALMAMIŞTI"
Aksicim köyünde yaşayan Burhan Erden, Kazandere Barajı'nda su seviyesinin hızla düşmeye devam ettiğini söyledi.
Dere yataklarından baraja gelen suların da çok azaldığını ifade eden Erden, "Eskiden dereden de çok su geliyordu. Suyun azalması hem yağışların olmaması hem de İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasından kaynaklı. Daha önce hiç bu kadar azalmamıştı" dedi.
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