Uluslararası Af Örgütü: 'Taksim’de 1 Mayıs yasağı kaldırılmalı'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 18:02

Güncelleme: 30.04.2025 - 18:02

Uluslararası Af Örgütü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı’ndaki kutlamalara yönelik yasakların kaldırılması çağrısında bulundu.

Örgüt, Anayasa Mahkemesi kararlarına işaret ederek, Türkiye yetkililerini barışçıl toplanma hakkına saygı duymaya davet etti.

Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake imzalı açıklamada, Taksim Meydanı’nın işçi hareketleri için sembolik bir önem taşıdığı vurgulanarak, “Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamalarına yönelik kısıtlamalar tamamen temelsiz güvenlik ve kamu düzeni gerekçelerine dayanmaktadır. Bu yasak, Anayasa Mahkemesi’nin 2023 tarihli kararını da yok saymaktadır. Kısıtlamalar derhal kaldırılmalıdır” ifadelerine yer verildi.

BARIŞÇIL PROTESTOLAR SUÇ SAYILIYOR

Uluslararası Af Örgütü Avrupa Bölgesel Direktör Yardımcısı Dinushika Dissanayake, "Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs kutlamalarına yönelik kısıtlamalar tamamen temelsiz güvenlik ve kamu düzeni gerekçelerine dayanmaktadır ve 2023 yılındaki Anayasa Mahkemesi kararını hiçe saymaktadır. Kısıtlamalar derhal kaldırılmalıdır" dedi.

Dissanayake, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taksim Meydanı, protesto ve kutlamalar için burada toplanan Türkiye’nin sendika ve işçi hareketleri ve diğerleri için çok büyük sembolik öneme sahip bir yerdir. Türkiye yetkilileri on yılı aşkın süredir insanların barışçıl toplanma hakkını hukuka aykırı olarak kısıtlıyor ve meydanda gerçekleştirilen barışçıl protestoları suç sayıyor. Bu yıl, 1 Mayıs kutlamalarının yapılabilmesi büyük önem taşımaktadır."

"YETKİLİLER, AİHM KARARLARINA SAYGI GÖSTERMELİ"

Yetkililerin, Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bağlayıcı kararlarına saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Dissanayake, "Kolluk görevlileri de dahil Türkiye yetkilileri, barışçıl toplanmaların yapılabilmesini sağlama görevlerini yerine getirdiklerinden emin olmalıdır. Ayrıca katılımcıların haklarından yararlanmalarını korumak üzere gerekli tüm adımları atmalıdırlar" diye konuştu. Öte yandan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Mart 2025’te gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolar sırasında barışçıl protestoculara karşı gereksiz ve aşırı güç kullanımına ilişkin Uluslararası Af Örgütü tarafından edinilen bulguların 14 Mayıs’ta yayımlanacağı duyuruldu.