İstanbul’da '10 numara' yağ operasyonu: 16 gözaltı

20 Aralık 2022 Salı, 15:39

İstanbul'da madeni yağlar ile bitkisel atık yağların karışımından elde edilen ve ‘10 numara’ olarak tabir edilen kaçak akaryakıt üretildiği yönünde ihbar alan polis, 12 ve 20 Aralık tarihleri arasında Esenler, Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir, Sultangazi, Çekmeköy ve Tuzla'da operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Satışa hazır halde 156 bin 700 litre kaçak akaryakıt yakalandı.

Akaryakıt naklinde kullanılan 15 araca el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Hazırlanan akaryakıtların toplu taşıma araçlarında ve şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslerde kullanıldığı öğrenildi.