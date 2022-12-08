Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi: Benzin ve motorin güncel fiyatları (8 Aralık 2022)

08 Aralık 2022 Perşembe, 09:25

Petrolde Çin'den gelen gevşeme haberlerinin pozitif etkisi görülüyor.

ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni işlem gününde yüzde 1 civarında değer kazandı. Brent petrol 77, ABD ham petrolü ise 72 doların üzerini test etti.

Yılbaşından bu yana bakıldığında ise ABD ham petrolünün yılın tüm kazançlarını sildiği görüldü. Brent petrol de ise yıllık kazanç yüzde 1 civarına geriledi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Benzine 2.13 TL, motorin grubuna ise 1.88 TL indirim geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 21.05

Benzinin litresi 18.14

Ankara

Motorin litresi 21.23

Benzinin litresi 18.35

İzmir

Motorin litresi 21.29

Benzinin litresi 18.34

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.