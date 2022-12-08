Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi: Benzin ve motorin güncel fiyatları (8 Aralık 2022)
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor. Benzin ve motorine indirim geldi. İşte güncel fiyatlar...
Petrolde Çin'den gelen gevşeme haberlerinin pozitif etkisi görülüyor.
ABD ham petrolü ve Brent petrol yeni işlem gününde yüzde 1 civarında değer kazandı. Brent petrol 77, ABD ham petrolü ise 72 doların üzerini test etti.
Yılbaşından bu yana bakıldığında ise ABD ham petrolünün yılın tüm kazançlarını sildiği görüldü. Brent petrol de ise yıllık kazanç yüzde 1 civarına geriledi.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzine 2.13 TL, motorin grubuna ise 1.88 TL indirim geldi. Fiyat değişikliği, gece yarısı itibariyle pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 21.05
Benzinin litresi 18.14
Ankara
Motorin litresi 21.23
Benzinin litresi 18.35
İzmir
Motorin litresi 21.29
Benzinin litresi 18.34
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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