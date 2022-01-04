İstanbul'da 12 saat sürecek su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
Beşiktaş - Sarıyer isale hattındaki bağlantı çalışmaları sebebiyle yarın 12 saat süreyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sarayburnu - Beşiktaş - Sarıyer Ø900 mm isale hattı zorunlu deplase bağlantı çalışmaları sebebi ile 04 Ocak 2022 Salı 10:00 - 22:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Su alamayacak bölgeler ise şöyle;
BEYOĞLU
Yenişehir, Hacıahmet, İstiklal, Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyedzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasanefendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
BEŞİKTAŞ
Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa ve Yıldız
ŞİŞLİ
Harbiye, Yayla, Paşa ve Feriköy
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