İstanbul'da 16 ilçede suç örgütlerine yönelik operasyon: 54 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:00

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:00

-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son dönemlerde "yeni nesil" diye adlandırılan, motosikletlerle iş yeri kurşunlaması ve yağma gibi suçlara karışan, elebaşıları hakkında kırmızı bülten bulunan, İtalya'daki cezaevinde tutuklu Barış Boyun ile "Daltonlar" diye bilinen Rusya'daki cezaevinde tutuklu Berat Can Gökdemir'in üyelerinin kent genelinde 17 olaya karıştığı tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında 2 avukatın da olduğu 42 şüpheliyi yakaladı.

16 İLÇEDEKİ 32 EYLEMİN FAİLLERİNE OPERASYON

Suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 1-14 Şubat'ta Çekmeköy, Sancaktepe, Kadıköy, Beykoz, Esenyurt, Sultangazi, Bağcılar, Beykoz, Ataşehir, Büyükçekmece, Pendik, Bahçelievler, Beyoğlu, Avcılar, Ataşehir ve Ümraniye'de gerçekleştirilen eylemlerin faillerini de belirledi.

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araç kurşunladıkları, genel güvenliği kasten tehlikeye soktukları ve yağma amaçlı tehdit suçunu işledikleri tespit edildi.

Suç örgütlerinin şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medyada propagandayla meşru göstermeye çalışarak örgüte eleman temin ettikleri belirlenen 86 zanlı da eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Operasyonlar sonrası adreslerdeki aramalarda 21 ruhsatsız tabanca, AK-47 uzun namlulu silah, 1207 mermiyle eylemlerde kullanılan çalıntı motosiklet, maskeler ve çelik yelekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 128 şüpheliden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilenlerden 54'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 67 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"KURŞUNLAMA OLAYLARINDA ÖNEMLİ MESAFE KATETTİK"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesi'nde ele geçirilen suç unsurlarının sergilenmesi sırasında alana gelerek personelden bilgi aldı.

Operasyonda emeği geçen personeli tebrik eden Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un huzuruna göz diken, suçla kibirlenmeye çalışan şehir eşkıyalarının bunun hesabının sorulacağını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Kentin her sokağında, caddesinde, köşesinde Emniyet Müdürlüğünün suçla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Yıldız, bu süreçte kendilerine destek veren İstanbul halkına teşekkür etti.

Sosyal medyada paylaşım yapanların gözaltına alınmasına ilişkin soru üzerine Yıldız, "Sosyal medyada motosikletli suç çetelerinin, organize suç örgütlerinin paylaşımını yapanlara yönelik tahkikatımız kapsamında gözaltı işlemi uyguladık. Suçla mücadelenin propagandasına da müsaade etmeyeceğiz. Bunda da kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Yıldız, her noktada suçla mücadelede kararlılıklarını vurguladıklarının altını çizerek, "Her sokakta, caddede, mahallede olacağız. Biz, halkın huzurunu bozan, can ve mal emniyetini tehdit eden suç örgütleriyle mücadele ediyoruz. Önemli bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Özellikle kurşunlamalarda çok önemli mesafe katettiğimizi söyleyebilirim." dedi.