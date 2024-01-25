İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 25.01.2024 - 12:22

Güncelleme: 25.01.2024 - 12:22

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklanıyor. Planlı kesintiler ve çalışma yapılacak olan İstanbul'un 17 ilçesi BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

AVCILAR

NO: 35270464

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah DEVRİM, FİRUZKÖY BULVARI sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35267741

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 976., 978., 980., 981., 982., 983., 989., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 25/01/2024 08:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270389

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2631., 2632. sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270384

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1452., 1453., 1455., 1468., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270401

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2279., 2287. sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35264111

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., 614. sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270390

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2567., 2573., 2574., 2575., MOSTAR KÖPRÜSÜ sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265572

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792. sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270404

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1388., 1389., 1390., 1391., 1392., 1395., 1408., 1415., 1486., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1351., 1354. sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270392

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2537., 2538., 2652., 2655., 2656., 2657., 2658. sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35265269

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ DURAN sk bölgelerinde 25/01/2024 00:00:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265236

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 25/01/2024 00:00:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265267

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/01/2024 00:00:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266699

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BARIŞ 1, TURGUT REİS, ÇAYIR, İPEK sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267205

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270402

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖL, IRMAK 1, TAŞOVA sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ALİ, ATATÜRK, BAHÇIVAN, BALKAN, BARIŞKENT ÇIKMAZI, ERDEM, FERİT SIDAL, GÖL, KIRÇİÇEĞİ, KURULUŞ, NARÇİÇEĞİ, TAŞOVA, VOLKAN 1, YILDIZTEPE, ŞAİR, ŞEHİT AYHAN YILDIZ sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270379

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah UFUK, YÜCE, YİĞİT 1 sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35265717

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ADNAN MENDERES, GAZİ YAŞARGİL, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 25/01/2024 00:01:00 - 25/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35264093

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATİLAY, MİNE, ÇAKMAK sk bölgelerinde 25/01/2024 11:00:00 - 25/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35264198

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ESKİ KALDIRIM sk bölgelerinde 25/01/2024 13:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35265529

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BAHÇELİ, BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, BÜYÜKŞEHİR, ENVER ADAKAN, HÜSEYİN YILDIZ, ÇAMLIK, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270482

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265531

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BÜYÜKŞEHİR mah sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265528

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALİ TALİP ÖZDEMİR, EMEK, SOKULLU MEHMET PAŞA, ŞEHİT RAİF ESMERTAŞ sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270475

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ÇANKAYA sk bölgelerinde 25/01/2024 13:00:00 - 25/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 35265432

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALPEREN, ERSEN, HUZUR, KÖPRÜLÜ, MUSTAFA KEMAL, OĞUZ, SAMYELİ, YALI, YAYLIM, ÖZEN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270295

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVİN, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgelerinde 25/01/2024 09:30:00 - 25/01/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267092

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah DAVUTPAŞA, KIZILAĞAÇ, SERİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/01/2024 10:00:00 - 25/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270907

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.MARTI, 4.ÇİMEN, ALTKÜME, AVŞA, EBRU, KÖPRÜBAŞI, KİRAZLI YOLU, OVACIK sk / PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 25/01/2024 16:00:00 - 25/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35264034

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah DİVANEFENDİ, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, CEMAL YENER TOSYALI sk / MOLLA HÜSREV mah AHMET KARAHİSARİ, CEMAL YENER TOSYALI, EMİRHOCA, KALENDER MEKTEBİ, KAYSERİLİ AHMETPAŞA, KİRAZLI MESCİT, MÜŞKÜLE, TAŞTEKNELER, VEFA sk / SÜLEYMANİYE mah AVNİPAŞA, AYŞEKADIN HAMAMI, BESİM ÖMERPAŞA, ELMARUF, KANUNİ MEDRESESİ, KİRAZLI MESCİT, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY, SÜLEYMANİYE sk bölgelerinde 25/01/2024 00:00:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270308

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, HANIMELİ sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK sk / TAYA HATUN mah TIĞCILAR sk bölgelerinde 25/01/2024 10:00:00 - 25/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270603

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah KULEBOYU, NAMIK KEMAL, ÇUHACIOĞLU sk bölgelerinde 25/01/2024 11:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35270310

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MESİHPAŞA mah KOSKA, LALELİ, ORDU, ŞAİR HAŞMET sk / MİMAR KEMALETTİN mah KOSKA sk bölgelerinde 25/01/2024 12:00:00 - 25/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35270368

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah KÖŞEGEN, TARLA, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÖZGÜR sk / YENİDOĞAN mah ARMAĞAN, ENGİN, HEDİYE, KARADENİZ, KARANFİL, KÖŞEGEN, TARLA, ÇAKIR sk / YILDIZTABYA mah AKGÜN, BAYIR, BERCESTE, BEYZA, BUKET, CAN, DİVRİĞİ, GÜLER, GÜVEN, KARANFİL, KÖŞEGEN, PINAR, SULTAN, SÜZER, TEMİZ, YILDIZTABYA, ÇİLEKLİ BAHÇE sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35262388

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 302., 303., 304., 305., 306., 307., 310., 311., 314., 315., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk / YENİ MAHALLE mah 503., KÖŞK, MERDİVENLİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 36., 38., 39., 40., 41., 43., 45., 47., CENGİZ TOPEL, ŞAKİR ZÜMRE sk bölgelerinde 25/01/2024 00:05:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35266707

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah BAYINDIR, CEVİZLİK, ESKİ LONDRA ASFALTI, KANAT, KARADENİZ, LALEZAR, MENDERES, TAŞLIK, YAMAÇ sk bölgelerinde 25/01/2024 12:00:00 - 25/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 35267069

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, ABDÜLGAZİ, ALEYNA, ASLIHAN, BAĞTUR, BERHUDAR, BEYÖZÜ, CEM, EMİRGAZİ, ERBAY, FİLİKA, GÜLÇAVUŞ, KADİR, KARACA, KERVAN, KİRAZLIYURT, KİRAZLIYURT ÇIKMAZI, OĞUZBEY, REİS, SAKIZAĞACI, SARIBEY, SAZAK, SEÇİL, TERASEVLER, TERASEVLER2, TOMURCUK, ULAŞ, YAŞAYANLAR, YOLÜSTÜ, YÜKSELİŞ, ZEYBEK, ZİYARET, ÇELEBİ, ÜÇBUDAK, İNCEBAYIR sk bölgelerinde 25/01/2024 00:00:00 - 25/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35267246

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah SELÇUKLU sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35267135

İSTANBUL SARIYER ilce -HUZUR mah sk bölgelerinde 25/01/2024 00:00:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267138

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -ASKERİ BÖLGE mah sk bölgelerinde 25/01/2024 00:00:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267140

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah ESKİ MEZARLIK, MASLAK AYAZAĞA sk bölgelerinde 25/01/2024 00:00:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35268305

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / FENER mah YAVUZLAR sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35268270

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALDENİZ, ALGÜR, ALPERENLER, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DEMİRKENT ÇIKMAZI, DİLŞAD, ECEABAT, ERGEÇ, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, FATİH, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÖKÇEADA, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, GÜZELYURT, GÜÇLÜKONAK, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİKMET, HİSARCIK, KAHTA, KALECİK, KONURALP, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, MEDENİYET, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, NURHAN, NİKSAR, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, ULUEREN, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ZİLE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÇELİKHAN, ÖZALP, İSHAKPAŞA, İZZET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35267004

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35268221

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah AKÖREN CADDESİ bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35266676

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah MUZAFFER sk / ORTAKÖY mah SEZER sk / ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35263972

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, BAĞDAT, BEYAZLALE, DENİZLİ, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, SAATÇİ, SÜMEYRA, TEKKİRAZ, TEVFİK FİKRET, YALIKÖY, ÖZKUL, ŞİLE sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35263959

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALTINKUM, BÜYÜKYALI, DAĞÇİÇEĞİ, DİŞBUDAK, GÜMÜŞYAKA, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ÇAYHANE sk / GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, AKÇAKOCA, AYDINCIK, BATTALBEY, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BEYAZLALE, BEYŞEHİR, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DENİZLİ, DERİNCE, DİLOVASI, EMEKTAR, EMİRSULTAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HASANKEYF, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAÇOBAN, KURŞUNLU, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, NURCİHAN, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTAĞ, OTELLER, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ REİS, SAATÇİ, SAMANDAĞ, SARAYBURNU, SARAYÖNÜ, SÜMEYRA, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, TARLACIK ÇIKMAZI, TARSUS, TEKKİRAZ, TELAĞACI, TELSİZ, TEVFİK FİKRET, TOROSLAR, VEZİRKÖPRÜ, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YILDIZELİ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ, ZEYLAN, ÇAVDARLI, ÖZGÜVEN, ÖZKUL, ŞİLE sk / MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35264001

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, AKALIN, ATABEY, BAĞDAT, BAĞIŞ, BAŞYAYLA, DEMİRBİLEK, DUYAR, FIKIH, GÜVENLER, HAYDAR ALİYEV, KALAYCI, KOBAL, KİRİŞHANE, PEKGÖZ, SARAYCI, SARIHAN, SARPLIK, SERRA, SÜMEYRA, TEVFİK FİKRET, TUNAY, TÜFEKÇİ, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÖZDAĞ, ÖZKUL, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 25/01/2024 13:00:00 - 25/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 35262385

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2004., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2090., 2091., 2092., 2095., 2159., 2162., MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 25/01/2024 00:05:00 - 25/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35265438

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 304., 305., 305/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, ZAFER sk bölgelerinde 25/01/2024 11:00:00 - 25/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 35270703

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah BELEDİYE sk / TELSİZ mah 311., 69/1., 69/2., 71., 72., 72/1., 72/3., 72/4., 72/5., 80., 80/1., 84., 84/A, 84/B, 84/C, 84/D, 84/E, BELEDİYE sk bölgelerinde 25/01/2024 09:00:00 - 25/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.