İstanbul'da 17 ilçede büyük elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 10:06

Güncelleme: 18.12.2023 - 10:06

İstanbul'da yaşayan yurttaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 18 Aralık 2023 Pazartesi tarihinde yaşanacak kesintide tek tek sokak isimlerine de yer verdi. Bu kapsamda birden fazla ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe ve sokaklar şöyle:

ARNAVUTKÖY

NO: 35203052

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR, İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 35202680

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1636., 1644., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209702

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2547., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202676

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1627., 1628. sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35202719

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1634., 1635., 1644., HALİDE EDİP ADIVAR sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35204616

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1245., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1336., ÜSKÜP sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 35211616

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 35210036

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 18/12/2023 08:30:00 - 18/12/2023 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 35198910

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AYKUT, AYSUN, BİLGEHAN, BİROL, ELEKTRİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİDE, GAZİ KEMAL, GÖZDE, GÜLSEREN, HAKAN, ORDU, VOLKAN, ÇUKUROVA, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35210209

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 13., 15., 5., 6., YAĞ İSKELESİ, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205649

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 8., EGE sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205655

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ASLI, ATIŞALANI, AŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, DEMİRKAPI, MAVİAY, MISIRLI, SELÇUK, ÖZ sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205661

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, ALİ FUAT BAŞGİL, ARDIÇ, PİLOT, RİZE, TRABZON, ÇINAR sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211497

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ATIŞALANI, KAHRAMAN sk / İSMET PAŞA mah KARADENİZ sk bölgelerinde 18/12/2023 14:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 35206157

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah KEMENT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 35209696

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209711

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 148., 158., 178., 202., 204., 208., 59., 61., 63., 65., 67., HARAMİDERE, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209701

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211428

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KRİSTAL, SAFİR sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 35209990

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah DEĞİRMEN ARKASI, KULAKSIZ, PAŞA YOKUŞU sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI, PAŞA YOKUŞU sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAHÇE İÇİ, DEĞİRMEN ARKASI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, NALINCI BAYIRI, ZİNCİRLİKUYU CAMİİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 35211377

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AYVAÇEŞME, BERGÜZAR ÇIKMAZI, MANAVGAT, MANDIRA, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, RÜZGAR, SOLMAZ, ÇALMAR sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 35211439

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 18/12/2023 13:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 35206117

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, HALICILAR, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BÜYÜK KARAMAN, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, MACAR KARDEŞLER, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, İMAM NİYAZİ sk / ZEYREK mah DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, BİNA EMİNİ sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35210148

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah AYRANCI, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, NAMAHREM sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35210153

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah OCAKLI sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209772

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SEYYİD ÖMER mah CEVDETPAŞA, KÖPRÜLÜZADE, ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TÜRKÇÜ, ZİYA GÖKALP, ÖMER SEYFETTİN sk / İSKENDERPAŞA mah AİLE sk / ŞEHREMİNİ mah BESTEKÂR RAHMİBEY, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 35209590

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah EMEK, PAPATYA sk / SARIGÖL mah BİLGİN, TULUMBA, VATANSEVER, YENİBAHAR, YENİHAN, İSKEÇE sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209962

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 261., 262., 263., 264., 280., 281., 323., 324., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖŞK, PAŞAÇAYIRI sk / YENİ MAHALLE mah 504., 505., KÖŞK, MERDİVENLİ, PAŞAÇAYIRI, ŞEHİT OKAN GÜNER sk bölgelerinde 18/12/2023 10:00:00 - 18/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205673

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah ORDU, İDRİS KÖŞKÜ sk bölgelerinde 18/12/2023 11:00:00 - 18/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 35209678

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209685

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211609

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ESKİ ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 35211339

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah MUAMMER AKSOY, OKAY, SEDA sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211345

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.IŞIK, 1.MİMAR SİNAN, 1.SANCAK, 1.SARMAŞIK, 1.YAĞIZ, 1904, 2.ŞAHİN, 3.ZAFER, 3.İNÖNÜ, GÜRLER, SÜPHAN, ZENGİN, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 35204094

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211426

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 35200180

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, MALİK, MÜCADELE, MÜMTAZ, NEDİM, SABİT, SEBAHAT, SENİYE, SERTAN, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TEKİNER, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, İLHAMİ, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEREF sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209609

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 125.YIL, ABDULLAH DİRİK, SAİT GİRGİN, İLETİŞİM sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35205970

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BURMA, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇAYLI sk / KADIKÖY mah KADIKÖY sk / ORTAKÖY mah FİLDİŞİ, MİLLET BAHÇE sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211358

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah ALTAY, ALİMAN, ARABACI, BABA KÜSTÜ, BAĞLARBAŞI, BURGU, CAMBAZOĞLU, CEDİD ALİPAŞA, CEVİZ BAĞLARI, CEVİZDERE, DEMİRER, DEĞİRMENCİOĞLU, DÜNDAR, EMİR KÜLAL, ER, EŞREFOĞLU, FANATİK, GÖLDAĞI, GÜRSEL, HALİL ÇEŞME, HANİCE, HATİP, HERKÜL, KARAMAN, KEPÇELİ, KIVIRCIK, KORUCU, KORUCUOĞLU, KİRAZLIMESCİT, LEYLEK KAVAK, MERKEZ, ORTAKUYU, OYALI, PAŞA, PERŞEMBE ÇIKMAZI, SAĞLIK, SEHER YILDIZI, SULTAN ÇEŞME, SÖĞÜT PINAR, ÇARŞAMBA ÇIKMAZI, ÇUKURÇEŞME, ÖZAY, ÜMİT AKSUN, İNCİR BAĞLARI sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ARDIÇ sk / KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, CEMAL OGAN, FESLEĞEN, GÜNÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, HALİTPAŞA, HANİCE, LİMAN, MADALYA ÇIKMAZI, OKAN ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211496

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL, KEŞAN sk BÜYÜK KILIÇLI mah AKİF ÇEŞME, CANKURTARAN ÇIKMAZI, CİCİ, DÜZENLİ, ERİŞ, GARİPLER, HANÇER, KARADAĞ, KARAÇAM, KURMAY, LAİKLİK, MESNEVİ, MUSTAFA KEMAL, OKUTMAN, PAMUKLAR, SEYMEN DERE, TAŞLIK, TEPELER, TİRYOL, VATANPERVER, YARYOL, YOKUŞLAR, ÇEMBERLİTAŞ, ÇUHADAR, ÇİFTLİK, İMAM sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, FENER KAYNAK, FENERBAHÇE, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SISKA, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211536

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah HİSAR ÇIKMAZI, KARASİNAN, SANATÇILAR ÇIKMAZI sk / / FENER mah MUSTAFA KEMAL, YAVUZLAR sk / GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, ATAMAN TAŞÇIOĞLU ÇIKMAZI, AYDINLIKYOLU ÇIKMAZI, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, BAYRAKLI, DEMİRSOY ÇIKMAZI, EROĞLU ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GAZETE ÇIKMAZI, GAZZE, GÖKÇİN, GÜMÜŞLER, GÜNEŞTEPE ÇIKMAZI, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, ISSIZ ÇIKMAZI, KANTAR YOLU, KARAGÖZ, KARASİNAN, KAVAKLIK, KAĞNI, MEHTERAN, MUSTAFA YAŞAR ÇIKMAZI, MUTLULUK ÇIKMAZI, NURLU, PAŞABAHÇE, TAŞKINLAR ÇIKMAZI, TÜTER, URARTU, VELİBEY, ÇAYIRLAR MEVKİİ, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ÜSTÜN, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / KADIKÖY mah ALTINBAŞ, ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, BEDRİ ÇIKMAZI, BİÇİM ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, DALBASTI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, ENDER, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, MUHACİR, NALAN ÇIKMAZI, NURŞAH, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, PINARLI, ROZET, SAKAL ÇIKMAZI, ÇAKIRBEYLER, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÖZFİLİZ ÇIKMAZI, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, İZZETAĞA ÇIKMAZI, ŞEHADET, ŞEN ÇIKMAZI, ŞİNASİ sk / bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211531

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -FENER mah AKŞEMSEDDİN,GÖKUN CADDESİ bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35211524

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209766

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah ULUĞBEY CADDESİ bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35209616

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ sk bölgelerinde 18/12/2023 16:00:00 - 18/12/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 35210147

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah GAZİ ENGİN AYDOĞDU, IŞIL, KÖZ, SÜMBÜL 1 sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35210139

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ARİF, HUDUT, KÖZ, MÜJDE, ŞENGÜL sk bölgelerinde 18/12/2023 09:00:00 - 18/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35210006

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HALASKARGAZİ, NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah NAKİYE ELGÜN, İZZETPAŞA sk bölgelerinde 18/12/2023 14:00:00 - 18/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.