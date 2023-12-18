Son depremler! Van'da deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:19

Güncelleme: 18.12.2023 - 21:56

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında depremler">son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 18 Aralık'da meydana gelen depremler... Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 18 Aralık'ta meydana gelen depremler...

18 ARALIK'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:01:18 -.- 2.0 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)

08:29:01 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

07:08:59 -.- 1.7 -.- FIGANI-MECITOZU (CORUM)

06:46:49 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:31:49 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

06:29:22 -.- 2.1 -.- AYDOGDU-KELKIT (GUMUSHANE)

06:03:41 -.- 2.6 -.- SABIRTASI-KIGI (BINGOL)

05:00:02 -.- 1.4 -.- KAMAN-BAHCE (OSMANIYE)

04:51:55 -.- 2.0 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

04:13:12 -.- 2.0 -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

04:02:13 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

03:45:58 -.- 2.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:36:52 -.- 2.1 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

03:36:03 -.- 1.8 -.- KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE)

03:32:30 -.- 2.6 -.- CINARCIK (YALOVA)

03:29:18 -.- 1.8 -.- AYDOGDU-KELKIT (GUMUSHANE)

03:26:49 -.- 1.8 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA)

03:16:53 -.- 2.5 -.- OGLAKLI-HIZAN (BITLIS)

02:34:33 -.- 1.6 -.- AKDAG-KELKIT (GUMUSHANE)

02:27:06 -.- 2.7 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

02:22:23 -.- 2.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

02:15:48 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

01:57:02 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)

01:47:55 -.- 2.0 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

01:42:18 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

01:34:00 -.- 1.8 -.- KOMUR-KELKIT (GUMUSHANE)

01:30:05 -.- 1.9 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

01:25:24 -.- 1.6 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE)

01:22:47 -.- 1.6 -.- AGILOZU-(ERZINCAN)

01:22:00 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

01:20:21 -.- 2.3 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE)

01:15:49 -.- 4.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

01:07:59 -.- 2.3 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

01:03:19 -.- 2.5 -.- YESILYURT-KELKIT (GUMUSHANE)

00:54:58 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

00:50:45 -.- 2.4 -.- YUMRUKAYA-(BOLU)

00:24:38 -.- 2.6 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

00:23:26 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)

00:02:06 -.- 1.5 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Van'ın Başkale ilçesine saat 21.09'da, 08.57 km mesafede olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gerçekleşen depremin 5.87 km derinlikte olduğu bildirildi.