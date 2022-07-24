İstanbul’da 2,5 dakikada 100 bin liralık soygun

24 Temmuz 2022 Pazar, 12:06

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde market işleten Hasan K. gece saatlerinde marketi kilitleyerek evine gitti. Ardından sabaha karşı saat 05.30 sıralarında marketin önüne gelen 4 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra markete girmeye çalıştı.

Market önüne gelen hırsızlardan biri arabadan aldığı levye ile kepengin kilidini kırdı. Kepengi yarım bir şekilde açan hırsızlardan ikisi kepengi tutarken, biri içeriye girip marketteki sigaraları dışarıya çıkardı.

Marketten 2,5 dakikada içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde sigara çalan hırsızlar, daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

OLAYI POLİSTEN ÖĞRENDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin kepenginin kilidinin kırık olduğunu ve çevrede sigara paketleri olduğunu görünce durumu market sahibine bildirdi. Polis ekipleri, marketine gelen Hasan K. ile birlikte güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis yaptığı incelemeler neticesinde hırsızların kimliklerini tespit etti. Polisin hırsızları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili konuşan Hasan K., “Saat 05.38'de gelip kepengi levye ile kaldırıyorlar ve iki tanesi kedi gibi içeriye giriyor ve sigaraları çalıyorlar. Azami 2,5-3 dakika arasında işi bitiriyorlar ve tahminimizce 80 ile 100 bin lira arasında bir zararımız var. Komşum alarmın sesini duymuş, hırsızları görmüş ve beni aradı, benim de öyle haberim oldu. Ben geldiğimde polis zaten gelmişti. Ben de gelip görünce şoka girdim. Sigara reyonlarının tamamını boşaltmışlardı. Polisler geldi, görüntüleri falan aldılar. Bakalım sonuç ne olacak” dedi.

“100 BİN LİRA CİVARI ZARARIMIZ VAR”

Hayrettin K. ise, “Akşam kapattık dükkanı gittik. Daha sonra işte komşular arayınca geldik. Geldiğimizde polisler buradaydı, hırsızlar kepengin altına levye sokup açmışlar. 2 kişi sigaraları içeriden dışarı vermiş, 2 kişi de arabaya taşımış. 100 bin lira civarı bir zararımız var. İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. Polis ekipleri geldi işte kameralara baktılar, görüntüleri aldılar. Pek çalışan kamera da yoktu zaten. Bizim kameramız da gece görüşlü olmadığı için sadece dışarıyı çekmiş” ifadelerini kullandı.