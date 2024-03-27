İstanbul'da 3 ayrı noktada 'yol verme' tartışması

Sultangazi’de sokak üzerinde tekstil malzemelerini indirmek için yolu kapatan kişilerle yol isten sürücü arasında tartışma çıktı. TEM Otoyolu üzerinde yaşanan 'yol verme' tartışmasında ise, sürücüler araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 10:10
İstanbul'da 3 ayrı noktada 'yol verme' tartışması
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde hafif ticari araç sürücüsü, tekstil atölyesine malzeme indirmek için aracı ile yolu kapattı. Bir başka sürücü yol istediği sırada tekstil malzemesi indiren kişi, depodan çıkarak tepki gösterdi.

Sürücünün kapısını açan kişi, ‘Bir dakika bekle diyerek’ bağırdıktan sonra aracın aynasına vurdu. Yol isteyen sürücü aracına binerek hızla uzaklaştı.

HAFRİYAT KAMYONU KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı.

Hafriyat kamyonu şoförü, aracını otomobilin üzerine sürerek sıkıştırmaya çalıştı.

Bu sırada kazanın eşiğinden dönüldü. Yine TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde şerit ihlali yapan kamyon şoförü, son anda sağ şeritten gelen hafriyat kamyonunu fark ederek kaza yapmaktan kurtuldu.


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