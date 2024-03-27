Husumetli aileler arasında silahlı kavga: Yaralılar var!

Bismil'de, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 27.03.2024 - 08:52
Husumetli aileler arasında silahlı kavga: Yaralılar var!
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 214’üncü Sokak'ta akşam saatlerinde silahlı kavga meydana geldi.

İddiaya göre; 2004 yılında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası aralarında husumet başlayan iki aile, sokakta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

OLAYA KARIŞANLAR ARANIYOR!

Silahların da kullanıldığı kavgada V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan M.M.Ç., buradaki müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.


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