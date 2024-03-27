Kız çocuklarının kavgası kamerada

Yayınlanma: 27.03.2024 - 09:45

Güncelleme: 27.03.2024 - 10:22

Sincan’ın Selçuklu Mahallesi’nde 3 kız çocuğu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saç başa kavga eden kızlara müdahale etmeyen diğer çocuklar ise o anları cep telefonları ile kayda aldı.

Görüntülerde kavgayı gören birinin, “Kaç kişi dalıyorsunuz” dediği duyuldu.