Kız çocuklarının kavgası kamerada
Ankara’da 3 kız çocuğu çıkan kavgada birbirlerine girdi. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak için müdahale etmek yerine, olayı cep telefonları ile kayda aldı.
Sincan’ın Selçuklu Mahallesi’nde 3 kız çocuğu arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Saç başa kavga eden kızlara müdahale etmeyen diğer çocuklar ise o anları cep telefonları ile kayda aldı.
Görüntülerde kavgayı gören birinin, “Kaç kişi dalıyorsunuz” dediği duyuldu.
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