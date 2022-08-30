İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni
İstanbul'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla Vatan Caddesi’nde geçit töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl kutlamalarında, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasının ardından İstanbul Valiliği’nde düzenlenen programa geçildi. Burada, Vali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Sivri ve İBB Başkanı İmamoğlu’nun katılımıyla tebrikler kabul edildi.
VATAN CADDESİ’NDE GEÇİT TÖRENİ
İstanbul'da Zafer Bayramı kutlamalarının üçüncü adresi Vatan Caddesi oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun askeri aracın üzerinden tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başlayan törene İstanbullular da ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajı okundu. Gençlik Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları Topluluğu, Trabzon yöresine ait folklor gösterisi sundu. 30 Ağustos kutlamaları askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.
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