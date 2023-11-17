İstanbul'da 32 ilçede elektrikler kesilecek: 17 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 17 Kasım Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 17 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 17 Kasım Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 17 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Behçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Beşiktaş
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Sivilri
Şişli
Sultangazi
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Ataşehir
Beykoz
Çekmeköy
Kadıköy
Kartal
Maltepe
Pendik
Sancaktepe
Şile
Sultanbeyli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
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