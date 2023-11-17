İstanbul'da 32 ilçede elektrikler kesilecek: 17 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:36

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:36

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 17 Kasım Cuma günü elektrik kesintileri uygulanacak ilçe ve sokakları paylaştı. Yurttaşlar, nerede elektriklerin kesileceğini ve ne zaman geleceğini merak etti. Peki, 17 Kasım elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Arnavutköy

Avcılar

Bağcılar

Behçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Beşiktaş

Büyükçekmece

Çatalca

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Sarıyer

Sivilri

Şişli

Sultangazi

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ataşehir

Beykoz

Çekmeköy

Kadıköy

Kartal

Maltepe

Pendik

Sancaktepe

Şile

Sultanbeyli

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar