İstanbul'da 4 saat içinde 35 ruhsatsız silah yakalandı, sürücülere 2 milyon liralık para cezası yazıldı

İstanbul polisi dün gece 3 bini aşkın polis, bir polis helikopteri ve iki deniz polisi botuyla kent genelinde denetim yaptı. 4 saatlik denetimde 35 ruhsatsız tabanca/tüfek ele geçirildi. Sürücülere 2 milyon lira para cezası kesilirken, 20 araç da trafikten men edildi.

ANKA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:19
İstanbul'da 4 saat içinde 35 ruhsatsız silah yakalandı, sürücülere 2 milyon liralık para cezası yazıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dün gece 20.00-00.00 saatleri arasında kent genelinde yapılan denetime 3 bini aşkın emniyet personeli, 1 polis helikopteri ve 2 deniz polisi botu katıldı. 264 bin 733 kişinin GBT sorgusu yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 673 kişi ile 171 yoklama kaçağı yakalandı, 468 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 35 ruhsatsız tabanca/tüfek, 14 kurusıkı tabanca ile 151 fişek, 2.308 gram uyuşturucu, 58 uyuşturucu hap ele geçirildi. Halka açık yer 569 yer denetlenirken bunlardan 4'ü hakkında idari işlem yapıldı.

''SÜRÜCÜLERE 2 MİLYON LİRA CEZA, 20 TRAFİKTEN MEN''

Yabancı uyruklu 9  kişi hakkında işlemin yapıldığı denetimlerde 45 bini aşkın araç ile motosiklet incelenirken, sürücülere 1 milyon 999 bin 666 lira trafik cezası kesildi. 20 araç da trafikten men edildi.


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