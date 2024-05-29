İstanbul'da TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti
Avcılar'da TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti. Sürücüler büyük şaşkınlık yaşarken 4 inek ekipler tarafından otoyoldan çıkarıldı.
Olay, saat 16.40 sıralarında Tahtakale Mahallesi TEM Ispartakule gişeleri mevkiinde yaşandı. 4 inek otoyola girdi. Trafiğe aldırış etmeden yol boyu yürüyen inekleri sürücüler çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inekleri güvenli şekilde otoyoldan çıkardı.
KAMERALARA BÖYLE YANSIDI
İneklerin otoyolda yürüdüğü anlar ise yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da TEM Otoyolu'na giren inekler trafiği altüst etti— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 29, 2024
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