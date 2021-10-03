İstanbul'da 5 ilçede gerçekleştirilen operasyonda yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da iki ayrı tarihte beş ilçeye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda birçok farklı türde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen çok sayıda uyuşturucu da kameraya yansıdı. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Eyüpsultan ve Avcılar'da 30 Eylül ve 1 Ekim 2021 tarihinde uyuşturucu madde satışına karıştığı belirlenen 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı.
BİRÇOK FARKLI TÜRDEN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda, 3 kilo 805 gram esrar maddesi, 620 gram kokain, 26 gram metamfetamin maddesi, 21 gram Afgan macunu maddesi, 55 bin 650 sentetik ecza hap, 5 adet cep telefonu, 3 adet fişek, 14 bin 415 lira, 108 dolar, 50 euro ile uyuşturucu yetiştirme amacıyla kullanılan 11 adet saksı ele geçirildi.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında da "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli işlem yapıldı.
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