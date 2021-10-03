İstanbul'da yüksek teknoloji ile kurulmuş uyuşturucu depolarına baskın düzenlendi

03 Ekim 2021 Pazar, 10:32

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Avcılar'da 3 farklı adreste bulunan depo ile iş yerlerine eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta seraya dönüştürülen depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 720 kök marihuana bitkisi, satışa hazır halde 128 kilogram marihuana ile uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, operasyon anları da kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. ve F.E. isimli kişilerin Avcılar ve Beylikdüzü'nde farklı adreslerde uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. İş yerini takibe alan Jandarma ekipleri, klima servisi görüntüsü verilen adreste müşteri hareketliliği olmadığı gibi, giriş çıkış yapanların da aynı kişiler olduğunu belirledi. Paravan olarak kullanılan iş yerine düzenli olarak giriş çıkış yaptığı gözlemlenen bu kişilerin, aynı zamanda farklı malzemeleri 3 adres arasında sürekli taşıdıkları tespit edildi.

DEPOYU ADETA UYUŞTURUCU SERASINA ÇEVİRMİŞLER

Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli tarafından yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen depo ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 720 kök marihuana bitkisi, satışa hazır 128 kilogram marihuana, çok miktarda saksı ile toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler, uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı madde ile gübre ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ş.K. ve F.E. ile yabancı uyruklu A.A., G.J. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.