İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi: 9 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yurttaşlar, su kesintisinden hangi ilçelerin etkileneceğini merak etti. Peki, 9 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul’da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler İSKİ tarafından açıklandı. Yurttaşlar, su kesintisin ne zaman son bulacağını araştırmaya başladı. Peki, 9 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesilecek?
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?
9 Kasım Perşembe günü Esenler ve Bağcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
Esenler'de, Tuna, Oruç Reis, Turgut Reis, Havaalanı, Fatih, Birlik, Kemer ve Tekstilkent mahallelerinde kesinti olacak.
Bağcılar'da, Fevzi Çakmak, Demirkapı, Yüzyıl, Fatih, Göztepe, Güneşli, Kirazlı, Yenimahalle ve Mahmutbey mahallelerinde kesinti olacak.
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’den yapılan açıklamada Mahmutbey Terfi Merkezi’nde yapılacak iyileştirme çalışmalarından dolayı saat 10:00 ile 19.00 saatleri arasında bazı mahallelere su verilmeyeceği açıklandı.
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