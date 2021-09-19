İstanbul'da 65 kilogram eroin ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 65 kilogram eroin ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent dışından getirilerek piyasaya sürüleceği öğrenilen uyuşturucu için çalışma başlattı.
Uyuşturucunun, park halinde bulunan bir araca, ardından da başka bir noktaya nakledileceğini tespit eden jandarma ekipleri harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, uyuşturucuyu otobüsle getirerek satma hazırlığında olan S.B.'yi suçüstü yakaladı.
Narkotik köpeği Bingo'nun bagajda bulunan solunum cihazlarına tepki vermesi üzerine cihazları açan ekipler, zulalanmış vaziyette 65 kilogram eroin buldu.
Gözaltına alınan S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı
- Güldür Güldür'ün yıldızından duygusal mesaj
- TRT'den Rıdvan Dilmen çıkışı!
- Alan dolmayınca belediye çalışanları seferber oldu
- Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması!
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler
- Adıyaman’da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarılar
- Cem Küçük'e Hiç orada çalışmadım yanıtı
- Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi