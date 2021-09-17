Elazığ'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 12 kişi gözaltında
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 707 gram esrar ve 1 kilo 180 gram metanfetamin maddesi ele geçirilirken, 12 kişi hakkında işlem yapıldı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. 9 şahıs hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gerçekleştirildi. Şahısların üzerinden 1 kilo 707 gram kubar esrar, 1 kilo 180 gram metanfetamin maddesi, 56 adet uyuşturucu özelliği olan sentetik ecza hapı ele geçirildiği kaydedildi.
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