İstanbul'da akılalmaz tuzak: Buluşma vaadiyle eve çağırıp...

Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:18

Güncelleme: 23.05.2023 - 11:56

Şişli Gülbahar Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya üzerinden V.S. isimli bir erkekle tanışan Cansel Ü., günlük kiralık bir evde buluşma ayarladı. Ardından kadın, V.S.'yi ayarladığı eve davet etti.

Akşam saatlerinde binaya giren erkek, kadının telefondan söylediği daireye girdi. Bir süre sonra üst kattan aşağıya inen iki şahıs, daireye girerek V.S.'yi tehdit etti.

Zor kullanan iki şahıs, 7 bin lirasını ve cep telefonunu gasbettikleri V.S. ile birlikte daireden ayrıldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

GÜNLÜK KİRALIK EVDE TUZAK KURUP GASBETTİ

Olayın ardından iki şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen V.S. Emniyet'e giderek şikayette bulundu. Şikâyetin ardından harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, V.S.'nin ifadeleri doğrultusunda binaya giderek güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda günlük kiralık dairenin olduğu kata ilk olarak iki şahsın geldiği belirlendi. Dakikalar sonra da Cansel Ü.'nün daireye girdiğini gören polis ekipleri, gasbedilen V.S.'nin de hemen ardından içeriye girdiğini tespit etti.

Adamın içeriye girmesinin ardından da iki şahsın daireye girdiği, kadının daireden çıkarak uzaklaştığı, iki şahsın da gasbettikleri adamla birlikte binadan ayrıldıkları belirlendi.

POLİS KADINI KÂĞITHANE'DEKİ EVİNDE YAKALADI

Güvenlik kamera görüntüleri üzerinden geniş çaplı çalışma yapan Şişli polisi, eve günlük kiraya veren sahibi Y.A.'ya ulaştı. Ev sahibinin evi Cansel ismindeki bir kıza kiraya verdiği bilgisine ulaşan polis, kızın Cansel Ü. olduğunu tespit etti. Kâğıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki evine baskın düzenleyen Kuştepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, genç kızı yakaladı.

KADIN TUTUKLANDI, EV SAHİBİNE CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınarak Emniyet'e götürülen Cansel Ü., olay günü yanında bulunan şüpheli iki erkek şahsın kimliklerini ve telefon numaralarını bilmediğini, sadece isimlerini bildiğini söylemesi üzerine devam eden çalışmalarda, iki şahsın Y.K ve M.K.K olduğu tespit edildi.

Emniyet'te ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Cansel Ü. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “gasp (yağma)” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsı gasbeden iki şahsı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, evini günlük kiraya veren Y.A.'ya ise “kira bildirim kanununa muhalefet” suçundan 59 bin lira idari para cezası uygulandı.