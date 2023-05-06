Soyer: İzmirlinin gasp edilen bütün haklarını geri alacağız

Yayınlanma: 06.05.2023 - 09:12

Güncelleme: 06.05.2023 - 09:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi kabul edilen, bolluğun ve bereketin simgesi Hıdırellez'i, yıkılan Buca Cezaevi arazisinde kutladı.

Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eşi Duygu Aslanoğlu, Millet İttifakı’nın milletvekili adaylarından Rıfat Nalbantoğlu, Güldem Atabay, Yüksel Taşkın, Fulya Akçay, Mehmet Şahin Fırat, Seda Kaya, Hacer Foggo, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. “Her şey çok güzel olacak” sloganlarının atıldığı program dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay, DJ Uğur Ablak ve Tepecik Orkestrası’nın şarkılarıyla başladı.

“BİZ YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ”

Şenlikte kalabalığa seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarına değindi. Ekonomik krize rağmen Buca Metrosu’nun yapımını başlattıklarını anımsatan Başkan Tunç Soyer, “2026’da İzmir tarihinin en büyük yatırımını bitireceğiz. Çünkü parası cepte. Kimseden bir şey beklemiyoruz. Sadece o tüneli kazıp metronun trenlerini indireceğiz. Göreceksiniz 2026’da bitireceğiz. Kısacası enflasyon, hayat pahalılığı bu önemli yatırımımızı durdurmayacak. Biz yatırıma devam edeceğiz” diye konuştu.

“İZMİRLİ’NİN GASP EDİLEN BÜTÜN HAKLARINI ALACAĞIZ”

Millet İttifakı’nın seçimi kazanıp iktidara gelmesi halinde yatırımların artacağına da dikkat Başkan Soyer, “Hele hele bir de siz bizi iktidar yapın. Bak o zaman neler olacak? O zaman Senelerdir İzmirlinin gasp edilen bütün haklarını geri alacağız. İzmir’e bugün bir yapıyorsak 14’ünden sonra on yapacağız. Çok az kaldı” dedi.

“BURAYI VERMEYECEĞİZ, BURADA TİCARET OLMAYACAK”

Konuşmasında yıkılan Buca Cezaevi’nin üzerinde bulunduğu alanın kamu arazisi olduğunu da hatırlatan Başkan Soyer, “Ama ne olduysa ticarete açılıverdi. Ve buraya başka bir şey yapılması planlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burası Buca halkının malıdır. Etrafı beton, binlerce insan yaşıyor. O binlerce insanın nefes alacağı tek yer burası. Burayı vermeyeceğiz. Burada ticaret olmayacak. Burada çocuk oyun alanları, spor alanları, açık pazaryerleri, konser alanı olsa fena mı olur? Öyle olacak, çok şahane olacak” diye konuştu.

HIDIRELLEZ İÇİN DİLEĞİNİ AÇIKLADI

Konuşmasını yurttaşların Hıdırellez'i kutlayarak tamamlayan Soyer, şunları söyledi: “Bugün Hıdırellez. Hıdırellez gecesinde yaprağın üzerine yağmur damlası düşer. O yağmur damlası çiğ olup mayalanırmış. Ateşlerin üstünden atlarken o maya pişirilirmiş. Bugün dostluğun mayalanma günü. Dileklerin dileneceği gün. Ben de 14 Mayıs’tan sonra hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini diliyorum. Roman vatandaşlarımız eşit birer vatandaş olarak kendilerini eksikli hissetmesin. Bu memleketin gururlu vatandaşları olarak hepimizin başının üstünde olsunlar. Diliyorum ki refah, ferah, adalet gelsin bu topraklara. Adalet sadece mahkeme salonlarında tecelli eden bir şey değil. Adalet, eğitimde fırsat eşitliği demek. İstihdamda eşitlik demek. Gelir dağılımında eşitlik demek. Her şey çok güzel olacak. Hepimizin dilekleri aynı biliyorum ve hepinizi kalbimin olağanca sıcaklığıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız.”

KILIÇ: BUCA NEFES ALDI

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da konuşmasında “Tunç Başkanı sevenler, yağmura, çamura rağmen buraya başkanımızı desteklemeye geldiler. Yağmur berekettir, bereketin de sembolü baharın uyanması Hıdırellez ile gerçekleşir. Hepinizin Hıdrellezi’ni kutluyorum. Göreve geldiğimizde bu alan Buca için adeta olumsuz bir sembol haline gelmiş bir beton, taş yığınından ibaretti. Çok ciddi mücadeleler verdik. Buca Cezaevi’nin Buca’nın göbeğinden kaldırılması için elimizden gelen tüm çalışmaları yaptık ve sonunda Bucalı nefes aldı. Buca Cezaevi kaldırıldı. Cezaevinin kaldırılması en önemli isteklerimizden biriydi. İzmir tarihinin en büyük projesi Buca Metrosu. Metro için Tunç Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konforlu bir yer altı ulaşımına kavuşacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ateşler yakıldı. Yurttaşlar dilek tuttu ve yakılan ateşlerin üstünden atladı.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Alanda ayrıca Konak Emir Sultan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Heptepe de depremzedeler için stant açtı. Burada geliri depremzedelere bağışlanmak üzere gül, çiğdem ve kestane satışı yapıldı. Ayrıca yurttaşlar kutlama sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bir Kira Bir Yuva Kampanyası için de bağışta bulundu.