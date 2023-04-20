İstanbul'da aniden bastıran dolu, zor anlar yaşattı!
İstanbul'da bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkisini gösterirken bazı ilçelerde de dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran dolu yağışı yurttaşlara zor anlar yaşamasına neden oldu.
Kağıthane’de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul’un bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu.
OTOMOBİLLERİN ÖNÜ KAPANDI
Kağıthane’de yağmurla birlikte etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bazı otomobillerin önünün de kapandığı görüldü. Kısa süre etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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