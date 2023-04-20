İstanbul'da aniden bastıran dolu, zor anlar yaşattı!

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:15

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:15

Kağıthane’de etkili olan dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul’un bazı ilçelerde dolu yağışı etkili oldu.

OTOMOBİLLERİN ÖNÜ KAPANDI

Kağıthane’de yağmurla birlikte etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı nedeniyle bazı otomobillerin önünün de kapandığı görüldü. Kısa süre etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.