İstanbul'da 'ara tatilin' ardından trafik yoğunluğu: Yüzde 60'a dayandı!

21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:36

Bir hafta süren ara tatilin sona ermesiyle haftanın ilk iş günü İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Okul taşıtlarının da etkisiyle İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinden itibaren yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Edirnekapı'da trafik yavaş ilerliyor. Hasdal TEM bağlantı yolu ile Levent TEM Otoyolu'na katılımda da çift yönlü yoğunluk yaşanıyor.

Ortaköy sahil yolunda yer yer yoğunluk oluştuğu, Beşiktaş Meydanı ve Barbaros Caddesi'nde ise trafiğin yoğun olduğu gözleniyor.

GİŞELERE KADAR ULAŞTI

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Esenyurt gişeler mevkisinde başlayan trafik Mahmutbey gişelere kadar yoğun şekilde devam ederken, E-5'te ise Avcılar mevkisi Topkapı istikametinde ve bağlantı yollarında araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı'dan başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar devam ediyor. Ankara istikametinde ise Göztepe-Küçükyalı arasında yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Samandıra-Ataşehir arasında trafik ağır ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönündeki trafik, Acıbadem mevkisinde yoğunlaşmaya başlayıp köprü girişine kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise araç yoğunluğu Ümraniye'de başlıyor. Şile otoyolunda Altunizade-Çekmeköy arasında yoğunluk yaşanıyor. Sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da yer yer trafiğin yoğunlaştığı gözleniyor.

YÜZDE 60'A DAYANDI

Pendik'te D-100 kara yolu Kaynarca mevkisi Ankara yönünde, D-100 kara yolu Tavşantepe mevkisinden Kadıköy yönüne yer yer araç yoğunluğu yaşanıyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.