İstanbul'da 'yağmur' etkisi! Trafik yoğunluğu yüzde 80'i aştı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yüzde 80’i geçti. Ana yollarda kilometrelerce trafik uzunluğu oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İstanbul il geneli ve Tekirdağ’ın doğusu için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
YÜZDE 80’i GEÇTİ
Bazı bölge ve noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 17.00 itibarıyla yüzde 83 olarak ölçüldü.
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