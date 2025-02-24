İstanbul'da araçların camları buz tuttu; ekipler yolları tuzladı

İstanbul’da 5 gündür etkili olan Altay Kar Fırtınası yerini buzlanmaya bıraktı. Kar yağışı pazar günü akşam saatlerinde sona erse de buzlanma riski devam ediyor.

İstanbul'da araçların camları buz tuttu; ekipler yolları tuzladı
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 08:18

İstanbul’da 5 gün süren Altay Kar Fırtınası geri de kalırken, gece saatlerinde hava sıcaklığının 0’ın altında eksi 5’ dereceyi görmesiyle araçların camlarını ve kaportalarını buz tabakası kapladı. Yolların da buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, kar yağışının bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul’u terk etmesinin beklendiği belirtildi.


Etiketler: #İstanbul #buzlanma

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