'Atatürk'ün çocukluğunu kimin oynayacağı belli oldu

03 Kasım 2022 Perşembe, 08:05

Geçen yaz Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisi merakla bekleniyor.

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı dizinin ilk fragmanı 29 Ekim'de yayımlandı.

İynemli’nin Atatürk’ü canlandıracağı yapımın Cumhuriyetin yüzüncü yılında, yani 29 Ekim 2023’te yayımlanacağını duyuruldu.

Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur elbet kurtaracak bahtı kara maderini.



Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta. pic.twitter.com/5B3cke0JWF — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) October 28, 2022

Sosyal medyada toplam 15 milyon kez rekor bir izlenme rakamına ulaşan tanıtımda Atatürk’e hayat veren ülkemizin en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin yüzü de ilk kez görünmüştü.

6 bölümden oluşan dizi, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluk yıllarından başlayacak ve Samsun’a çıkma kararına kadar geçen dönemi ele alacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Mustafa Kemal’in çocukluğunu ise 2014 doğumlu olan ve ilk oyunculuk deneyimini “Yaralı Kuşlar” dizisinde yaşayan Emre Mete Sönmez canlandıracak.