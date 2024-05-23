İstanbul'da ATM önünde dehşet: Önce dövdüler sonra gasp ettiler!
Bağcılar'da bankamatiğe para yatıran E.A., yanına gelen 3 kişinin tekme tokat saldırısına uğradıktan sonra gasp edildi. Şüpheliler E.A.'nın 10 bin lirasıyla, aracının anahtarını da alarak olay yerinden kaçtı. Olay anı ve şüphelilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kirazlı Mahallesi'nde, 19 Mayıs Pazar gecesi saat 01.40'ta caddede bulunan bankamatiğe para yatırdığı sırada 3 kişi yanına gelerek E.A.'yı darbetmeye başladı.
Şüpheliler, yere düşen E.A.'ya tekme tokat saldırdıktan sonra 10 bin lirasını, kimliğini, banka kartlarını ve aracının anahtarını gasp edip olay yerinden kaçtı. Ara sokaktan koşarak kaçan şüpheliler kayıplara karıştı.
Saldırıya uğradığını ve gasp edildiğini belirten E.A. polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şüphelilerin eşgalini belirlemek için, saldırının yaşandığı cadde ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
OLAYA KARIŞAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.A.nın daha önce A.A. isimli kişiyle tartışma yaşadığını belirledi. Polis ekipleri güvenlik kameralarından olayı A.A ve yaşı küçük B.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Polis ekipleri olaya karışan 5 kişiyi daha gözaltına aldı.
Yağma ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TEKME TOKAT SALDIRI KAMERADA
Diğer yandan E.A.nın bankamatik önünde para yatırırken uğradığı saldırı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Görüntülerde E.A.'nın şüpheliler tarafından tekme tokat saldırıya uğrayıp darbedildiği anlar yer alıyor. Saldırının ardından şüpheliler koşarak olay yerinden kaçıyor.
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