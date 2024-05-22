Vahşeti itiraf ettiler: Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma atmışlar

Giresun'da 50 gün önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Durmuş Demir’in (52) ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, Demir’i döverek öldürüp, cesedini uçuruma attıklarını, olay yerinden ayrıldıkları kamyonetini de yaktıklarını itiraf etti.

DHA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 17:28
Vahşeti itiraf ettiler: Sopayla döverek öldürüp, cesedini uçuruma atmışlar
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Giresun kent merkezinde Durmuş Demir, 2 Nisan’da 61 DF 043 plakalı kamyonetiyle ayrıldığı evine dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı ancak Demir’e ulaşılamadı. 5 Nisan’da Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’ndeki bir bahçede Durmuş Demir’in kamyoneti yanmış halde bulundu. Kamyonette Demir’e ait bulguya rastlanmayınca, cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Özel ekip oluşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yürütülen çalışmalarda İ.O., O.A. ve F.O. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında kent merkezinde buluştukları Durmuş Demir’e ait kamyonetle Yağlıdere ilçesine bağlı Ekin Yaylası’na gittiklerini, burada Demir’i sopayla döverek, cesedini uçuruma attıklarını ve olay yerinden ayrıldıkları kamyoneti de ateşe verdiklerini itiraf etti.

Şüphelilerin yer gösterimi sonrası soruşturmayı genişleten ekipler, yayladaki ormanda Durmuş Demir’in cansız bedenine ulaştı. Demir’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor. 

 


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