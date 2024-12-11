İstanbul'da AVM'de coplu ve sandalyeli kavga: Birbirlerine girdiler!
Avcılar’daki bir alışveriş merkezinde iki kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında yumruklu, tekmeli kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinin cop ile müdahale ettiği kavgada, şüphelilerden biri sandalye ile saldırdı.
İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi’ndeki bir AVM’nin zemin katında dolaşan 2 kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında bir güvenlik görevlisi copla müdahale ederken, şüphelilerden biri de bir restorandan aldığı sandalye ile özel güvenlik görevlilerine vurdu.
İhbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünün ardından, iki şüpheli kişi serbest bırakıldı. Yaşanan gerginlik ve kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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