Ortalık savaş alanına döndü... Bursa'da 'yol verme' kavgası: Yumruklar havada uçuştu
Bursa’da iki sürücü arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüşünce taraflardan biri sürücü koltuğunda olan kamyon şoförünü darp etti. Trafik durdu, cadde boks ringine döndü. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi üzerinde, kamyon sürücüsü ile trafikte seyir eden otomobil sürücüsü sözlü tartışma yaşadı.
Artan tansiyon sonrası otomobil sürücüsü ve araçtaki yakınları aşağı inip, trafiği durdurdu.
YURTTAŞLAR ZOR AYIRDI
Kamyon sürücüsü araç içinde darp eden tarafları, trafikteki diğer sürücüler güçlükle ayırırken, caddenin ringe döndüğü anlar yurttaşların kamerasına yansıdı.
Etiketler: #Bursa
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