İstanbul'da AVM'de intihar: 2. kattan kendini boşluğa bıraktı
İstanbul Sultanbeyli'de bir AVM'nin 2. katına çıkan çıkan genç bir erkek henüz bilinmeyen nedenden dolayı kendini boşluğa bırakarak intihar etti.
İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde korkunç bir intihar olayı yaşandı. İlçedeki AVM'ye giden genç bir erkek alışveriş merkezinin 2. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
AVM'nin balkonundan zemine atlayan şahsın hayatını kaybettiği iddia edilirken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde intihar sonrası yaşanan panik anları yer aldı.
ÇARESİZCE SAĞLIK EKİPLERİNİ BEKLEDİLER
Alışveriş için aynı binada bulunan vatandaşlar korkunç olaya anbean tanıklık ederken, servis edilen videoda şahsın aşağı atladıktan sonra kanlar içinde kaldığı ve çevresindeki insanların çaresizce sağlık ekiplerinin gelmesini bekledikleri görüldü.
Etiketler: #intihar #İntihar girişimi #AVM
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