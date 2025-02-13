İstanbul'da bankada intihar... Güvenlik görevlisi hayatına son verdi!

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:38

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:56

İstanbul'da Yapı Kredi Bankası'nın Beylikdüzü E-5 şubesi içerisinde saat 11.30 sıralarında feci bir olay yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; şubede bir süre önce çalışmaya başlayan güvenlik görevlisi Ö.T., alt katta indikten sonra silah sesi geldi. Sesi duyan çalışanlar olay yerine gittiğinde Ö.T.'yi kanlar içerisinde buldu. Bankada bulunan müşteriler de, olay sonrası panik yaşadı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Ö.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri şube içerisinde incelemelere başlarken, Ö.T.'nin cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"NASIL ENGEL OLAMADIM"

Olay sırasında işlem yapmak için bankada bulunan müşterilerden Erdinç Yıldız, yaşananları anlatarak, "Sırada bekliyordum. Silah sesi duyduk, birden panik oluştu. Temizlik personeli birisi, ‘nasıl engel olamadım' dediğini duyduk. Bazı insanlar banka mı soyuldu diye korktu. Sonra öğrendik ki güvenlik görevlisi intihar etmiş" dedi.