Zonguldak'ta intihar girişimi: Bebeğinin masrafları için söz verilince ikna oldu

Yayınlanma: 10.02.2025 - 13:28

Güncelleme: 10.02.2025 - 13:28

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Balık Mahallesi Erdemir Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, bir binanın çatısına çıkarak kendini aşağı atmak istedi.

Olayı gören yurttaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatıdan inmeye ikna etmek için yurttaşların da çaba sarfettiği şahıs, geçinemediğini ve bebeğinin mama ve bez masraflarının karşılayamadığını belirtti.

Bunun üzerine bir yurttaş tarafından bu masrafların 1 yıl boyunca karşılanması sözü verilerek aşağı indirildi.

Polis ekipleri şahsı çatıdan indirmek için ikna çabalarını sürdürürken, itfaiye ekipleri de olası bir atlama durumuna karşı güvenlik önlemleri aldı.