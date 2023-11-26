İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? 26 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

Yayınlanma: 26.11.2023 - 11:47

Güncelleme: 26.11.2023 - 11:47

İstanbul'da da son günlerde etkili olan sağanak yağış hala sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor. Peki, 26 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yağışlar en çok İstanbul ve Bursa'daki barajlarda etkili oldu. İSKİ tarafından günlük yayınlanan baraj doluluk oranı 26 Kasım 2023 tarihi için açıklandı. Buna göre Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 46.98, Darlık Barajı'nda yüzde 38.75 seviyelerine çıktı.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANLARI

Ömerli 46.98

Darlık 38.75

Elmalı 45.89

Terkos1 2.61

Alibey 29.72

B.Çekmece 8.86

Sazlıdere 8.94

Istrancalar 36.04

Kazandere 6.03

Pabucdere 2.63