Meteoroloji uyarı verdi: Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım okullar tatil olacak mı?

Yayınlanma: 26.11.2023 - 10:22

Güncelleme: 26.11.2023 - 10:22

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Pazar günü ise kenti etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte öğrencilerin gözü kar tatili haberlerine çevrildi. Peki, Yarın okullar tatil mi? 27 Kasım okullar tatil olacak mı?

27 KASIM İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz açıklama yapılmadı. Yarın yaşanacak olacak Meteorolojik gelişmelerin ardından konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklama ile 26 Kasım Pazar günü kentte kar yağışı beklendiğini duyurarak gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Sıcaklıkların 9-10 derece birden düşeceği İstanbul'da Pazar günü etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.