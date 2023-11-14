Yayınlanma: 14.11.2023 - 11:22

Güncelleme: 14.11.2023 - 11:22

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış hala sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? Yağışlar baraj sevisini nasıl etkiledi? 14 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

14 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları açıklandı. Dün sabah saatlerinde kent genelinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış 17-18 saat aralıksız devam etti ve gece yarısı sona erdi. Uzun bir aranın ardından barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz hafta sonundan itibaren yükseliş eğilimine başladı. İSKİ tarafından açıklanan 14 Kasım baraj doluluk oranı 17,08 olarak açıklandı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 35,37

Darlık Barajı 26,92

Elmalı Barajı 16,9

Terkos Barajı 8,62

Alibey Barajı 17,66

Büyükçekmece Barajı 5,04

Sazlıdere Barajı 2,92

Istrancalar Barajı 18,82

Kazandere Barajı 6,74

Pabuçdere Barajı 2,96

BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte hafta içi aralıklarla sağanak bekleniyor.