İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? Yağışlar baraj sevisini nasıl etkiledi? 14 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?
İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı merak edildi. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? Yağışlar baraj sevisini nasıl etkiledi? 14 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?
İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış hala sürüyor. İstanbul baraj doluluk oranları son durum yağışlardan sonra araştırılıyor. Peki, İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar? Yağışlar baraj sevisini nasıl etkiledi? 14 Kasım İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?
14 KASIM BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR?
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları açıklandı. Dün sabah saatlerinde kent genelinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış 17-18 saat aralıksız devam etti ve gece yarısı sona erdi. Uzun bir aranın ardından barajlardaki su seviyesi geçtiğimiz hafta sonundan itibaren yükseliş eğilimine başladı. İSKİ tarafından açıklanan 14 Kasım baraj doluluk oranı 17,08 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 35,37
Darlık Barajı 26,92
Elmalı Barajı 16,9
Terkos Barajı 8,62
Alibey Barajı 17,66
Büyükçekmece Barajı 5,04
Sazlıdere Barajı 2,92
Istrancalar Barajı 18,82
Kazandere Barajı 6,74
Pabuçdere Barajı 2,96
BU HAFTA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre kentte hafta içi aralıklarla sağanak bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Altaylı'dan 'Starbucks protestosu' tepkisi
- İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti
- A Haber ve Yeni Şafak'a soğuk duş!
- Asgari ücrete 'Şimşek' ayarı!
- Yarkadaş nihai kararını açıkladı
- 'Zorla' protestoda yeni gelişme
- Arda Güler isyan etti!
- Süper Kupa'ya Suudi Arabistan ayarı!
- Dönerci Mustafa Atmaca'yla ilgili yeni suç duyurusu
- Mahir Günşiray’ın acı günü!