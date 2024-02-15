Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:52

Güncelleme: 15.02.2024 - 17:52

Ocak ayının başı itibarıyla yağışların artmasının ardından güncel baraj doluluk oranları merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 15 Şubat 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 15 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 73.25 olarak kaydedildi. Son yağışlarla barajlar en yüksek seviyelerine ulaşılmış oldu.

Omerli 87.37

Darlik 87.31

Elmali 88.04

Terkos 66.28

Alibey 73.47

B. Çekmece 70.88

Sazlidere 52.67

Istrancalar 44.3

Kazandere 56.8

Pabucdere 50.14