İSKİ açıkladı! İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 16 Ocak İstanbul barajlarında son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 16 Ocak tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 16 Ocak İstanbul barajlarında son durum ne?
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Baraj doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından güncellenmeye devam ediyor. Yağışların azalması nedeniyle büyükşehirlerde su sıkıntısı yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? 16 Ocak İstanbul barajlarında son durum ne?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı 4 Aralık'ta yüzde 34,02 iken son yağışlarla birlikte yüzde 58.57 oldu.
Ömerli Barajı: %77,53
Darlık Barajı: %72,89
Elmalı Barajı: %82,67
Terkos Barajı: %48,78
Alibey Barajı: %69,35
Büyükçekmece Barajı: %50,55
Sazlıdere Barajı: %41,06
Istrancalar Barajı: %48,91
Kazandere Barajı: %41,43
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